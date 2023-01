Ligabue live a Parigi con un fan d’eccezione: Verratti. E poi Londra

Verratti ha condiviso lo scatto a sua volta e, per la colonna sonora delle sue Storie di Instagram, ha scelto “Voglio volere” dall’album “Fuori come va?” del 2002 e questi versi del testo in particolare: “Voglio volere, io voglio un mondo all'altezza dei sogni che ho, voglio volere, voglio deciderlo io se mi basta o se no…”.