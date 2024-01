Laura Pausini videochiama la sorella dal palco e le dedica “Nel primo sguardo”

Dopo la seconda data di Padova di stasera (7 gennaio), il tour mondiale di Laura Pausini continuerà con gli appuntamenti in Italia nel mese di gennaio. I prossimi live sono in programma all'Unipol Arena di Bologna, per poi spostarsi a Torino, Bolzano e Milano. Da fine mese, invece, i concerti si sposteranno in giro per l'Europa.