Laura Pausini: Un buon inizio, dal Disco Italia alle vette di EarOne

Sarà possibile ascoltare dal vivo “Un Buon Inizio” e i più grandi successi di Laura Pausini in occasione dell’Anteprima World Tour, prevista il 30 giugno, 1 e 2 luglio a Venezia in Piazza San Marco e il 21 e 22 luglio in Plaza de España a Siviglia, e a seguire in tutte le altre tappe del Laura Pausini World Tour 2023/2024, in partenza a dicembre da Roma (la data zero sarà l’8 dicembre a Rimini) e che proseguirà poi nel resto d’Italia.