Laura Pausini tra matrimonio e tour: “Sono al punto di partenza e voglio correre!”

Lei canta e suona il pianoforte. Io le dico: “L'hai cantata benissimo!”. E lei mi dice: “Eh, ma se non vuoi che canti...”. Allora io le spiego che non bisogna pensare alla musica solo come professione. Lei, a 10 anni, è già molto sicura e indipendente. Io non ero così… Io ho vinto Sanremo a 18 anni e per i 5 anni successivi mia madre mi ha fatto viaggiare sempre con mio padre. Lui mi ha insegnato a essere molto disciplinata. Perché cantare è un lavoro vero! Ci vuole tanto rispetto, perché è una cosa seria. Io sono testimone che alcune canzoni di altri mi hanno cambiato. Ancora oggi mi chiamano medici che usano la musicoterapia oppure genitori che mi chiedono degli audio per i figli in ospedale. Questa è la forza della voce e della musica! Per me fare il cantante significa cercare di smuovere fisicamente delle parti delle nostre emozioni!