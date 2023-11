Laura Pausini si commuove e svela: “Ecco cosa canto con mia figlia Paola”

In realtà, quando sono in Italia giro poco, sto molto in casa. Da piccola non diceva niente. Da qualche anno, ha cominciato a dirmi: “Quando sei con me non ti fermare a firmare autografi o scattare selfie”. Sono consapevole di essere per lei una mamma ingombrante. È bello che vada a scuola con la figlia di Paola Cortellesi, perché si aiutano a vivere con naturalezza questa situazione. Lei, in realtà, non ha ben capito l'andamento di tutta la mia carriera, perché per lei è tutto normale: mi vede cantare sul palco da sempre. Ultimamente, si basa anche sui numeri che vede online e ogni tanto mi dice: “Stai andando malissimo! Ma sei famosa o no?”. Allora le dico di chiedere al papà. Siamo un trio splendido!