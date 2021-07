Laura Pausini: profili social in lutto per la scomparsa di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà era veramente apprezzata da tutta la musica italiana. Se dovessimo elencarvi tutti i cantanti che l'hanno salutata per l'ultima volta, con immensa tristezza e dolcezza, non finiremmo più. Vi citiamo solamente Vasco Rossi (per lui, Raffaella Carrà era "la più bella e la più brava di sempre"), Jovanotti (per lui era "fantastica"), Francesco Renga (per lui, era "un pezzo felice della vita di ognuno di noi"), Fiorella Mannoia (per lei, era unica), Francesca Michielin (per lei "è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria"), i Pinguini Tattici Nucleari (per loro. era "una grande ispirazione"), e Biagio Antonacci. Quest'ultimo deve molto a Raffaella Carrà: è stata infatti la "la prima star" a dargli fiducia come autore. Per lei, lui aveva scritto un brano: Parole maldette. "A tutti noi hai regalato gioia e la giusta energia.... ed è per questo che resterai per sempre.... come un sorriso, come una danza", ha anche scritto.