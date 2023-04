Laura Pausini: prima del tour mondiale ci sarà Launatici, la festa con il fanclub

Laura Pausini ha annunciato “Launatici”, uno speciale appuntamento con i membri del suo fanclub in programma il 17 giugno 2023 allo Stadio Comunale Cesare Arboscelli di Solarolo (Ra). A partire dalle ore 18, l'artista sarà la protagonista di una grande festa, di cui non ha ancora svelato altri particolari: “Non dico altro, per ora…”.