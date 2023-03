Laura Pausini: “Migliorata in questi 30 anni? Babbo dice che son peggiorata!”

Per festeggiare l’importante anniversario, Laura ha tenuto una vera e propria maratona, il 27 febbraio: 3 concerti a New York, Madrid e Milano nel giro di sole 24 ore, che hanno richiesto un rigido allenamento. “È stata una preparazione nuova perché, insieme al mio foniatra, alla mia nutrizionista e al mio allenatore, abbiamo fatto un incontro 6 mesi prima della data e mi hanno preparata come se fossi un’atleta. Da adesso comincia un nuovo tipo di allenamento, fisico e vocale”, ha spiegato, già proiettata verso il tour mondiale in partenza l’8 dicembre. “Non amo moltissimo fare la ginnastica, ma mi preparo pensando all’obiettivo, che sono la musica e i miei concerti: mi sento addosso la responsabilità di portare a termine ogni concerto nel miglior modo. Le persone fanno dei sacrifici per vedermi, anche economici, e non voglio che vengano per una cosa che funziona a metà”. Ai fan, quindi, dice: “Sono molto esigente con me stessa perché vi meritate almeno un minimo di quello che mi avete dato regalandomi questa vita”.