Laura Pausini lancia “Zero”, il nuovo singolo per “sentire ancora il brivido”

Il testo porta la firma di Federica Abbate, Francesco Catitti, Alessandro La Cava e Cheope, mentre la produzione, caratterizzata da un esplosivo ritmo pop-dance, è di Simon Says. “Zero è un brano che mi ha dato una carica che non sentivo da tempo”, ha quindi spiegato Laura Pausini, decidendo di inserirlo in “Anime Parallele” e farsi portavoce di un potente messaggio: “Penso che la paura non debba fermare la voglia di provare ‘emozioni diverse da zero’. Non fa per me pensare di accontentarmi, non ha mai fatto parte di me, della mia vita, della mia musica”.