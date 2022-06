Questa sera (mercoledì 8 giugno), a quasi tre anni di distanza dall’ultimo tour, Laura Pausini tornerà sul palco per gli iscritti del suo Fanclub ufficiale LAURA4U, in occasione del loro raduno annuale BE ME 2022. Prima di iniziare il concerto, l’artista ha incontrato la nostra Manola Moslehi nel backstage della RCF Arena di Reggio Emilia per un’intervista in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, radio ufficiale di questo attesissimo live.