Laura Pausini ha una chat di gruppo su WhatsApp, chiamata Nuovo Disco

Scherzi a parte, oltre al nuovo album, Laura ha in programma anche un film su di lei, che vedrà la luce nel 2022, e Be Me, il raduno del suo fanclub ufficiale, che si terrà l’8 giugno 2022 all’RFC Arena Campovolo di Reggio Emilia. Radio Italia solomusicaitaliana è radio ufficiale di quest’ultimo evento.