Laura Pausini fa 50 e scrive a sé stessa: la video-lettera per il suo compleanno

“Tanti auguri Pau! Ti voglio bene”, firmato Lau: questo è il finale della commovente lettera che Laura Pausini ha dedicato a sé stessa per il suo 50esimo compleanno. Il testo, affidato ai social, accompagna un video emozionante in cui Laura ha ripercorso “50 anni di vita”, in cui ha cambiato per sempre la storia della musica italiana.