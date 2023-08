Laura Pausini: dopo tre anni di lavoro, il nuovo album è finalmente pronto

Con ogni probabilità, il disco uscirà prima degli appuntamenti del tour mondiale di Laura. Dopo le anteprime di luglio a Venezia e Siviglia, la prima data è in programma l'8 dicembre a Rimini. I live proseguiranno poi nel 2024 in un vero e proprio giro del mondo, in cui l'artista potrà cantare dal vivo le tracce del nuovo album.