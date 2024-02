Laura Pausini col papà sul palco, Giuliano Sangiorgi nella band della figlia

Dopo l’avventura di Sanremo con i Negramaro, invece, Giuliano Sangiorgi si è rituffato in famiglia dove è stato subito arruolato da un’altra “band”, quella della figlia Stella. Bambina alla batteria e Giuliano alla chitarra, hanno interpretato una tenera versione di “We will rock you” dei Queen. “Sono entrato nella band di Stella, spero mi tenga con sé in tour… Che è tutta libertà”, ha scritto il frontman dei Negramaro in una didascalia a corredo del video.