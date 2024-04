Laura Pausini: anche i concerti negli Stati Uniti sono stati un trionfo

Laura Pausini ha concluso a New York la leg americana del suo "Laura Pausini World Tour 2023/2024" ed è stato un trionfo: la cantante si è esibita al The Theater At Madison Square Garden di New York con uno show in cinque lingue, davanti a un pubblico entusiasta. Dopo il boom nei palazzetti italiani e la serie di sold out in Europa e Sud America, anche i concerti statunitensi hanno registrato il tutto esaurito.