Laura Pausini, "Happy 2025": lo speciale concerto per festeggiare Capodanno

Il "World Tour Winter 2024", il decimo tour della carriera di Laura Pausini, ha debuttato a New York lo scorso 27 febbraio 2023 con una maratona di 24 ore in musica e ha girato il mondo a colpi di sold out nelle più importanti città d’Europa, America Latina e Stati Uniti. Laura sarà impegnata nel tour fino al 6 aprile, dopodiché si concederà una pausa di qualche mese. L’ultima tranche di date ripartirà il 4 novembre a Londra e proseguirà in diverse città italiane, in Francia, in Spagna, in Svizzera, in Germania, in Bulgaria, in Serbia e in Slovenia, concludendo in bellezza a Messina.