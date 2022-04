Laura Pausini - Piacere di conoscerti: il film per entrare nella sua vita

“Laura Pausini - Piacere di conoscerti” è il film, in tutto il mondo su Prime Video dal 7 aprile, che permette davvero di entrare nella vita della cantante. Parte da “La solitudine” con la domanda “Come sarebbe andata se non avessi vinto Sanremo?” per arrivare ad oggi e alla figlia Paola di 9 nove anni: “Lei è il vero motivo per cui io sono nata, è il mio timone. Ho un album iniziato da 2 anni, sono bloccata e non riesco a finirlo per le suggestioni della pandemia, della guerra e anche della mia bimba, che mi rende più pudica. Doveva uscire a ottobre. Per ora non ho le canzoni che mi diano il coraggio di portarle sul palco, stavolta non ho un’idea o una foto di partenza”, dichiara ai giornalisti l’artista, attesa all’Eurovision 2022 e a Uno. Nessuno. Centomila - Il Concerto, “Il 16 maggio compio 48 anni: mi regalate le scene rimaste fuori?”. La première a Roma ha lanciato ufficialmente la pellicola insieme alla proiezione e alla conferenza per la stampa: la presentazione a Madrid sarà giovedì.