Dopo il ritorno all’Ariston, in coppia con Sangiovanni nella serata delle cover di Sanremo 2022, Fiorella Mannoia è pronta a esibirsi da sola in tanti altri teatri italiani. Tra poche settimane, infatti, prenderà il via “La Versione di Fiorella in tour”, una serie di concerti che, a partire dalla data Zero di fine febbraio, porterà in giro la musica della cantautrice fino al prossimo mese di maggio.