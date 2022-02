Fiorella Mannoia e il duetto con Sangiovanni: “Ha scelto lui la cover. Gli auguro...”

Ultimamente ti abbiamo scoperto anche come conduttrice. Come ti definiresti?

“Non lo so, forse più una padrona di casa. Quello che stiamo facendo con ‘La versione di Fiorella’ è più un ricevere degli amici in casa propria. Poi ci dimentichiamo delle telecamere: le domande che faccio sono domande che farei anche a tavola in una serata tra amici. Tutti mi dicono che sembra di essere a casa, e non in uno studio televisivo. Sarà che lì dentro c’è tanta roba portata direttamente da casa mia, ma sapere che gli ospiti si sentono protetti come in un casa mi fa tanto piacere. Ero tanto emozionata e tesa quando mi hanno proposto di fare questa cosa per me nuova, adesso invece mi sto divertendo.”