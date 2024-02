La Sad ha anche svelato che ha una ship, una bromance, con Il Volo. Ship sta per relationship, cioè “relazione”; bromance è invece l’unione di “brother” (“fratello”) e “romance” (“relazione amorosa”). In pratica hanno legato fin dall’inizio, cioè da quando Amadeus ha annunciato il cast a dicembre. “Stiamo organizzando anche un party privato nella nostra villa dove succederanno cose che non possiamo dire alle telecamere”, hanno scherzato.