Sanremo: i cantanti che si esibiscono e quelli che presentano

Teresa Mannino sarà appunto la co-conduttrice della serata: a giudicare dalle risate che ha strappato in sala stampa farà molto ridere con la sua simpatia. Un esempio? “Mia figlia, stasera, viene solo per vedere i Bnkr44, mica per me”, ha detto. Ha sempre desiderato condurre la kermesse; a un certo punto, però, ha accantonato questa voglia e la proposta di Amadeus è arrivata proprio in questo momento. “Mi sto divertendo”, ha confessato.