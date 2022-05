La Roma vince la Conference League: l’esultanza a Tirana di Venditti e Blanco

“Guardate che spettacolo”, commenta Antonello immortalando tutto lo stadio in festa al termine della partita vinta per 1-0: dopo la premiazione, nell’impianto di Tirana non poteva che risuonare il suo inno “Roma (non si discute si ama)”, per tutti semplicemente “Roma Roma Roma”, seguito subito da “Grazie Roma”. Poi, a sorpresa afferma: “C’è anche Blanco!”. Antonello ruota la fotocamera dello smartphone e inquadra al suo fianco il giovane artista, intento a esultare coperto di sciarpe giallorosse.