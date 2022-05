Blanco: “Salirei nudo sul palco di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO!”

RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO si inserisce nel mezzo di un tour che ha registrato un sold out dietro l’altro in pochissimo tempo. Ecco come lo sta vivendo: “Per adesso il tour è stato fighissimo, mi son divertito di brutto”, racconta Blanchito. “È il mio primo tour, ma penso che me lo ricorderò per tutta la vita”. E nei prossimi mesi cosa succederà? “Non lo so, chi vivrà vedrà!”.