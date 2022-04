La Pantera Rosa di Jovanotti finisce all’asta per i bambini dell’Ucraina

Fino a domenica 24 aprile, c’è tempo per aggiudicarsi la preziosa bicicletta appartenuta a Jovanotti per due anni. Si tratta di un pezzo unico che ha macinato oltre 15 mila chilometri e che su Ebay viene presentato con questa descrizione: “Usato con tutte le parti sottoposte ad usura sostituite, stato di manutenzione ottimo”. La base d’asta partiva da 10 mila euro, ma dopo più di 20 offerte la cifra è già salita a oltre 12 mila. La somma raccolta verrà devoluta a Unicef, che la utilizzerà per progetti dedicati ai bambini dell’Ucraina coinvolti nel dramma della guerra.