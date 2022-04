Ultimo suona con i bambini dell’Ucraina e regala loro un pianoforte

“Dalla parte degli ultimi per sentirmi primo” non è solo la citazione di una canzone di Ultimo (Sogni appesi), ma è un vero e proprio motto della filosolofia di vita del cantautore romano che si è reso protagonista di un nuovo gesto di beneficenza insieme a Unicef. Stavolta c’entrano i bambini e le famiglie che fuggono dall’Ucraina in guerra.