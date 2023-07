La Nazionale Italiana femminile di calcio lavora in ritiro in Nuova Zelanda in vista del debutto ai Mondiali previsto per lunedì 24 luglio, alle ore 8 italiane, contro l’Argentina. Le ragazze, allenate dalla ct Milena Bertolini, stanno facendo passare il tempo, giocando, scherzando e anche… cantando. Ecco il video in cui, chitarra in mano, propongono uno dei classici della musica italiana… leggermente rivisitato.