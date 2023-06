La Latin Recording Academy ha nominato Laura Pausini Persona dell'Anno 2023

La Pausini ha accolto la notizia con grande gioia, condividendo sui social un video molto emozionante di ringraziamento. Queste sono le sue parole, qui tradotte dallo spagnolo: “Sono molto onorata di ricevere questo incredibile riconoscimento dalla Latin Recording Academy. Essere nominata Person of the Year in questo momento in cui festeggio 30 anni di carriera è qualcosa che ancora non riesco a descrivere. Posso solo provare una profonda gratitudine nei confronti dell’Academy e dei suoi membri, per i miei colleghi che mi hanno sempre accolta a braccia aperte, ma soprattutto per il mio amato pubblico che ha reso un sogno, nato nel mio paesino in Italia, una bellissima realtà e che mi ha portata in luoghi che non avrei mai sognato di raggiungere con la mia musica.”