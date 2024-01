L’ultimo tour indoor della storia di Claudio Baglioni è qualcosa da non perdersi

Non è un caso che, nell’incontro con la stampa in cui ha comunicato i suoi ultimi “mille giorni” di attività prima del ritiro dalle scene, Claudio Baglioni abbia ribadito come questo sia il suo spettacolo migliore, l’esperienza più completa per salutare definitivamente i luoghi chiusi. Ci sarà tempo per pensarci, ora tutta l’attenzione va a una tournée il cui titolo non nasce solo per riprendere l’ultimo singolo: “Il primo strumento che abbiamo provato, qui al Forum, è stato il cuore”, racconta Claudio al suo pubblico, per spiegare l’essenza della serata. “Il cuore è davvero il primo e unico strumento sul quale possiamo contare sempre. È lo strumento del nostro ritmo, del nostro vivere, e dev’essere sempre accordato. Dobbiamo sperare che suoni il più a lungo possibile, noi siamo qui per farlo vibrare”, conclude proprio prima di cantare “aTUTTOCUORE”.