Claudio Baglioni annuncia il ritiro nel 2026: “Ancora mille giorni e saluterò”

I prossimi concerti dovrebbero diventare così l’ultima occasione per vedere l’artista dal vivo in un palazzetto: “Ho pensato che questa fosse la cornice giusta, per iniziare un’ultima corsa più pensata e più studiata. Non so come mi sentirò dopo l’ultimo concerto, ma ci arriverò piano piano”, spiega ancora il grande artista. “Questo non è un conto alla rovescia, ma un ‘canto’ alla rovescia, quindi sarà un passaggio indolore”.