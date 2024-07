L’ultimo saluto (social) a Pino D’Angiò, il cantautore simbolo degli Anni ‘80

Pino D’Angiò, il cui vero nome era Giuseppe Chierchia, si era fatto conoscere negli Anni ‘80 in Italia, ma anche all’estero, con Ma quale idea, considerato uno dei primi brani rap in lingua italiana. Proprio grazie a questo pezzo, proposto a Sanremo lo scorso febbraio insieme ai BNKR44, era tornato a far ballare e cantare tutti (pure i più giovani su TikTok) e a conquistare le classifiche radiofoniche.