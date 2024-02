Bnkr44 e Pino D’Angiò, la strana coppia: “Come ci siamo conosciuti…”

Pino D’Angiò: “Invece di parlare di me, ho una cosa importante da dire. Tanti anni fa, in una traversina di corso Buenos Aires (Milano), tre ragazzi decisero di fondare una radio. Non ci credeva nessuno: in quel periodo, infatti, le radio private erano pieni di dj che scimiottavano la musica americana. Oggi, Mario Volanti dovrebbe essere ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, perché in tutti questi anni Radio Italia solomusicaitaliana ha dato da vivere a musicisti, turnisti, cantanti, case discografiche. Anche Sanremo senza Radio Italia solomusicaitaliana non sarebbe il Sanremo di oggi.