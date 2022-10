L’amore che finisce secondo Tananai. Ascolta “Abissale”

Tananai ha curato in prima persona testo e musica di “Abissale”. Il brano segna un nuovo capitolo del percorso artistico del cantautore che mostra la sua faccia più intima e malinconica. Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo, evidenziando più le differenze che le passioni comuni, mentre la musica e la voce di Tananai, in un lento e dolce crescendo, avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio da cui traspare tutta la nostalgia per la storia vissuta.