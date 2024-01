L’album di Sfera Ebbasta è in vetta alla prima classifica dell’anno

La Fimi ha pubblicato la classifica degli album più venduti nella settimana fra il 29 dicembre e il 4 gennaio, che viene considerata la prima del 2024 e che vede in vetta Sfera Ebbasta per la quinta volta con il suo ultimo album “X2VR”, uscito lo scorso novembre. L’artista ha piazzato anche tre tracce del disco nella top ten dei singoli: “15 piani”, “Calcolatrici” e “Anche stasera”, rispettivamente al terzo, quarto e quinto posto. Intanto, dopo che il primo concerto di Sfera Ebbasta a Milano San Siro del 24 giugno è andato sold out in pochissimo tempo, sono ancora disponibili alcuni biglietti per il raddoppio della data, fissato nel giorno seguente.