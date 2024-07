JvIi con Emma e Olly: il trio perfetto per il singolo “Ho voglia di te”

Lo stesso Jvli ha raccontato: “'Ho voglia di te' nasce a fine marzo, dopo il periodo di Sanremo. Mi sono trovato in studio con Paolo Antonacci e Olly, ed è nata in un pomeriggio. L’ho fatta sentire a Emma perché mi sembrava perfetto per lei, dopo 'Apnea' e 'Femme Fatale' abbiamo instaurato un rapporto fantastico e questo brano ne è il coronamento. Olly poi, chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questa nuova esperienza”.