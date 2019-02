Da sabato 9 febbraio, Viareggio si sta scaldando in attesa del tour sulle spiagge 2019 di Jovanotti, che farà tappa nella città toscana il 30 luglio e il 31 agosto.

Fino a martedì 5 marzo, nell'ambito del Carnevale di Viareggio, moltissime persone avranno l'occasione di godersi la musica di Lorenzo, suonata da famosi dj sul Jova Beach Opening Track. Si tratta di un carro allegorico, fuori concorso, ideato e progettato da Michele Cinquini e realizzato da Fratelli Cinquini Scenografie.

Per la terza sfilata, andata in scena ieri (sabato 23 febbraio), noi di Radio Italia Solomusicaitaliana abbiamo scambiato due chiacchiere con Michele Cinquini e abbiamo scoperto qualche dettaglio in più sul Jova Beach Opening Track.

Il carro si ispira al palcoscenico di Jova Beach Party, il tour nelle spiagge di Jovanotti con Radio Italia nelle vesti di radio ufficiale. Per il progetto, Michele Cinquini, grande fan di Lorenzo (il suo sogno è conoscerlo), ha seguito addirittura la conferenza stampa di presentazione di Jova Beach Party, che si è svolta a dicembre a Milano. Noi di Radio Italia eravamo presenti.

Inizia così, con l’audio originale dello sbarco sulla Luna, la conferenza stampa di @lorenzojova ! In arrivo nuovi progetti per il 2019! https://t.co/dkUX2KlQQB pic.twitter.com/dxmuS9nLhD — Radio Italia (@RadioItalia) December 6, 2018

Come si può vedere nel video riportato sopra e nelle foto di seguito, Jova Beach Opening Track è composto da un palchetto su cui c'è una consolle e uno schermo che proietta anche i nomi dei partner, tra cui Radio Italia. Poi c'è la grande scritta “Jova” e una riproduzione di Jovanotti “saltellante” che vengono girate a mano da due ragazzi del team Cinquini. “La rappresentazione di Jovanotti è dinamica esattamente come il vero Jovanotti”, ci ha spiegato Michele Cinquini.

Il font, i colori (primari) e i materiali usati per Jova Beach Opening Track sono gli stessi di Jova Beach Party. Per quanto riguarda le materie prime, Michele Cinquini le ha scelte rispettando la tradizione del Carnevale di Viareggio, ma anche le regole di Jovanotti, molto attento al rispetto dell'ambiente. La struttura è di acciaio e ferro, la scritta di legno e tutto il resto di carta di giornale (riciclata).

Non è la prima volta che Fratelli Cinquini Scenografie lavora nel mondo della musica: in passato, ha lavorato, fra gli altri, con Elisa e Giorgia. L'attività di Fratelli Cinquini Scenografie si tramanda di generazione in generazione: Michele l'ha ereditata dal papà e il papà da suo papà.

“Jova Beach Opening Track ha fatto bene al Carnevale di Viareggio. Non si parla d'altro”, ha dichiarato Michele Cinquini. “È stato un successo riuscire a portare un personaggio del calibro di Jovanotti”, ha concluso.

E, a giudicare anche dal nostro racconto multimediale, il carro di Jovanotti sta riscuotendo un grandissimo successo. Anche la sfilata di ieri (sabato 23 febbraio) è stata seguita da moltissime persone che hanno ballato e cantato sulle note dei più grandi successi di Lorenzo.

I prossimi appuntamenti sono previsti domenica 3 marzo e martedì 5 marzo.