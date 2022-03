Jovanotti e Gianni Morandi ancora insieme, per una nuova canzone estiva. La proposta arriva direttamente da Lorenzo, che ha lanciato un messaggio all’Eterno Ragazzo, in convalescenza dopo l’ultima operazione alla mano. I due potrebbero ritrovarsi tra poche settimane anche al Jova Beach Party 2022 ed è già iniziato il conto alla rovescia: mancano esattamente 100 giorni al via del tour sulle spiagge insieme a Radio Italia solomusicaitaliana.