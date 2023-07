Jovanotti pensa positivo anche dopo la caduta in bici: “Grazie per l'affetto travolgente!”

Jovanotti non ha perso il sorriso nemmeno dopo una brutta caduta in bicicletta. L'incidente è avvenuto ieri (15 luglio), mentre l'artista si trovava in vacanza con la moglie in Repubblica Dominicana, ospiti di alcuni amici. Fortunatamente, Jova è stato subito soccorso dai locali: “Sono stati gentilissimi e straordinari. Una signora mi ha portato perfino un cocco per bere”.