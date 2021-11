Jovanotti: lo scatto con Valentino Rossi

Jovanotti e Valentino hanno immortalato l’incontro in una foto, pubblicata sui social (e riportata di seguito), e ha commentato: “L’atmosfera è quella di un inizio più che della fine di qualcosa. Anche se domenica ci sarà da commuoversi come nei grandi bis alla fine dei concerti epici, proprio come nei concerti la musica resta nell’aria e nei cuori per sempre e l’artista... sta già pensando alla prossima canzone. Avanti tutta doctor!”.