Jova Beach Coloring book, il nuovo libro da colorare a cura di Jovanotti

I libro, si legge nella sua presentazione, è composto da “linee e campi tutti da colorare, remixare, attraversare, che non delineano confini ma invitano a superarli, per ritrovare se stessi mutati, nel tempo e nello spazio”. Per la sua realizzazione, Jovanotti e Sergio Pappalettera hanno radunato artisti nazionali e internazionali: il risultato sono 28 tavole illustrate, da colorare a mano, realizzate tra gli altri dallo stesso Lorenzo e dalla figlia Teresa Cherubini.