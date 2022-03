Jovanotti, la notizia che tutti aspettavamo: “L’estate live sarà al 100%”

Mancano ormai meno di 100 giorni al Jova Beach Party, con noi di Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale: “Vi prometto che non vi faccio qui il conto alla rovescia, lo faccio interiormente!”, spiega sui social Jova, che sta preparando la tournée, “Avanti tutta verso la prima spiaggia, un giorno alla volta con la luce negli occhi e il ritmo nel cuore. Non saremo ai mondiali di calcio? E allora faremo i mondiali di ballo dove si vince tutti (però mi dispiace essere fuori dai Mondiali, mannaggia, non me l’aspettavo proprio, sebbene siamo entrati nell’epoca dell’incertezza). Nell’epoca dell’incertezza il fatto che a Jova Beach Party stiamo andando verso i sold out è una cosa pazzesca e prometto che vi prepariamo delle giornate indimenticabili nel senso migliore. Animo!”.