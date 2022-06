Jovanotti è “Sensibile all’estate”: arriva un nuovo brano per Il Disco del Sole

Jovanotti ha annunciato che il 21 giugno lancerà un nuovo brano che si intitola “Sensibile all’estate” e che entrerà a far parte del Disco del Sole, l’opera aperta dell’artista che si arricchisce via via di nuove canzoni in digitale e che vedrà la sua forma definitiva solo con la pubblicazione fisica, prevista entro fine anno.