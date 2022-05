Poesie da spiaggia: il nuovo libro di Jovanotti e Nicola Crocetti

Per scegliere le poesie, Jovanotti e Nicola Crocetti si sono confrontati a lungo via mail, via zoom, via sms, al telefono e anche con incontri di persona nella sede milanese della casa editrice di Crocetti. Riguardo al titolo del libro, Lorenzo ha svelato: “Si chiama ‘Poesie da spiaggia’ perché è come un salvagente, un surf, una nave, un cocco fresco, un sole accecante, una birra ghiacciata, una bella stagione”, invitando i lettori a portarsi il libro appresso e leggerne un passo ogni tanto, come si dà un sorso a una bevanda rinfrescante.