Sappiamo che Jovanotti, però, è molto attento anche ai look, tanto da disegnare i costumi per i prossimi concerti insieme alla stilista Maria Grazia Chiuri, direttore creativo di Dior. Il cantante punta a colorare le spiagge di tutta Italia e, così, ha lanciato attraverso i social qualche “idea di stile” e un curioso contest per tutti i fan che parteciperanno alla sua festa: “I migliori look verranno premiati con un bacio!”, ha scritto lui. “Tantissimi di noi si raduneranno per vivere una giornata magica in cui salteremo insieme. Per un giorno ci possiamo davvero spingere dove il mare e gli elementi sono intorno e dentro di noi”.