Jova Beach Party 2022: svelati i 150 nomi degli ospiti di Jovanotti

Per sapere la suddivisione degli artisti in ciascuna tappa del Jova Beach Party, però, ci sarà da attendere. Sarà lo stesso Jovanotti, data dopo data, a svelare alcuni degli ospiti confermati per il live successivo: “Quelli ‘segreti’ li troverete direttamente la sera della festa, nel mio set dal tramonto a mezzanotte”, ha spiegato. La “festa del mondo”, così come Lorenzo ha definito la sua prossima tournée, andrà avanti per tutta l’estate, insieme ancora a Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale: dopo aver fatto tappa su tante spiagge italiane, l’avventura si chiuderà il 10 settembre con un evento speciale all’aeroporto di Bresso (Milano).