Lo stesso Gianni è andato a trovare l’amico per fare le prove insieme a lui in vista del Festival, al via l’1 febbraio. “Sei pronto per Sanremo?”, chiede a gran voce Jovanotti: “Abbastanza... Sì, sono pronto!”, la risposta piena di entusiasmo di Morandi. “Anche io, per fare il tifo! Che pezzo che abbiamo”, conclude Lorenzo in un video che i due artisti hanno condiviso sui social.