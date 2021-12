Jovanotti: “Morandi al JBP 2022? Gli ho detto: 'Se ti scrivo il pezzo di Sanremo...'”

È curioso anche il titolo del brano, “La primavera”, in questo periodo.

“In realtà, il pezzo è nato d'estate, ma non era previsto uscisse adesso. Quando lo abbiamo finito, era considerato anche un pezzo minore del disco. Assomigliava un po' troppo a 'L'estate addosso' e non mi piace mai rifare un pezzo due volte. Una sera, invece, abbiamo riascoltato il provino e lo abbiamo cambiato molto. Pinaxa (Pino Pischetola) ha lavorato molto con Battiato: lui era mancato da poco e la sua figura era nell'aria; ho fatto sentire Battiato anche a Rick Rubin, perché non lo conosceva. Allora ho chiesto a Pinaxa di cantare questo pezzo facendo una imitazione devota, come se Battiato fosse con noi in quella stanza. Non lo faccio spesso, ma in questo pezzo ho scelto una via di mezzo tra i miei due modi di cantare: solitamente, utilizzo un registro basso oppure spingo.”