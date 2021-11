J-Ax e Dj Jad: Così Com'è degli Articolo 31, nuova versione per i 25 anni

E ricorda, inoltre: “Ci è sempre piaciuto coinvolgere i nostri amici in quello che facevamo, sin dall’anno zero. Così come il rock’n’roll venne importato in Italia dal Clan Celentano, da Little Tony e tanti altri, anche noi abbiamo avuto la fortuna di importare in Italia il rap. Non abbiamo mai guardato al successo dal punto di vista meramente economico, vivevamo un sogno che per certi versi era surreale. Ci vedevamo in classifica al pari di grandi artisti, di veri poeti. Per noi era una gratificazione anche sociale. Ce la vivevamo con naturalezza, rapportandoci con artisti che amavamo e di cui eravamo fans. La nostra vittoria più importante, il successo vero è stato essere rimasti noi stessi, sempre e comunque".