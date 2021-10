Isotta lancia la sua “Palla avvelenata” contro il bullismo

Isotta è autrice del brano, insieme a Pietro Stefanini e Giuseppe Polistina: il titolo nasce da un momento in studio di registrazione in cui, per caso, la cantante ha ricordato gli anni in cui giocava a palla avvelenata e veniva catturata per prima, proprio a causa del suo aspetto fisico. Un episodio che ha riaperto la ferita provocata da anni di bullismo: “Da quel momento”, racconta la stessa Isotta, “ho rivissuto l'orrore che mi assaliva quando dovevo subire le angherie di stupidi, che trovavano nel gruppo la forza che non avevano da soli, riversando su di me il loro disagio e la loro maleducazione”.