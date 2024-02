Irama spiega perché è diventato l’incubo dei suoi vicini di stanza a Sanremo

“Il mio vicino qua a Sanremo mi odia, secondo me. Perché in camera ho un set up completo con il microfono… faccio un casino allucinante. Infatti a casa mia mi sono insonorizzato praticamente quasi tutto”, ha detto Filippo che poi ha aperto il suo cuore parlando della famiglia. Spesso, infatti, sua mamma ascolta in anteprima le canzoni di Irama. “Ho un bel rapporto con i miei genitori, sono persone che stimo tanto. Sono persone piene di cultura, spero un giorno di averne la metà della loro. Mi capita spesso di fargli sentire le cose che faccio e di avere un consiglio da loro. Quando me lo danno, mi fa molto piacere: che sia positivo o negativo”, ha raccontato il cantante.