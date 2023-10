Irama & Rkomi verso il tour insieme a colpi di Dischi d’Oro e di Platino

“No Stress”, il loro joint album uscito a luglio, è infatti Disco d’Oro. La pubblicazione di un intero progetto insieme è arrivato sulla scia di grandi collaborazioni tra cui appunto “5 gocce”, addirittura al quinto Platino dopo essere stata scaricata oltre 500mila volte. Irama & Rkomi sono pronti a festeggiare tutto questo sul palco, sempre insieme, per il loro tour nei palazzetti al via tra poco più di un mese con la data Zero di Conegliano.